Кыргызстан и Турция выдвинули совместную инициативу по созданию специального совета Организации тюркских государств (ОТГ) по борьбе с преступностью, сообщил кыргызстанский президент Садыр Жапаров на неформальном саммите ОТГ.

Он отметил, что в рамках проекта предусмотрен запуск цифровой системы международного розыска и обмена информацией между тюркскими государствами. Жапаров также подчеркнул важность проекта соглашения о взаимном признании электронных подписей, назвав его «значимым шагом на пути формирования единого цифрового пространства между тюркскими государствами».