Иран готов к любому развитию событий — как к возобновлению войны с США, так и к возвращению за стол переговоров для урегулирования конфликта. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Мы готовы к обоим сценариям: либо возвращаемся на поле боя и к войне, либо возвращаемся к столу переговоров, ведем переговоры и выбираем путь дипломатии. Для нас нет разницы. Все зависит от того, что выберет противоположная сторона», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели.

Арагчи также отметил, что Тегеран после заявления президента США Дональда Трампа о неприемлемости иранского предложения по урегулированию получил новое сообщение из Вашингтона о заинтересованности в продолжении переговоров. По его словам, первоначальная реакция США относится к более раннему этапу, после чего американская сторона вновь выразила заинтересованность в диалоге и взаимодействии.

Он отметил, что обмен сигналами между сторонами продолжается, однако переговорный процесс развивается медленно.