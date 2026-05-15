Американской делегации запретили проносить на борт президентского самолета Air Force One вещи, полученные от китайских чиновников. ОБ этом сообщил корреспондент The New York Times Эмили Гудин.

«Американские сотрудники забрали все, что раздавали китайские чиновники – аккредитации, одноразовые телефоны значки для делегации – собрали это перед посадкой на борту AF-1 и выбросили в контейнер у подножья трапа. Ничего из Китая не разрешено брать в самолет», – написал Гудин в соцсети X.

Напомним, в пятницу завершился визит президента США Дональда Трампа в Китай.