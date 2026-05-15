США традиционно пытаются допустить тесного сближения России и Китая, действуя по принципу «разделяй и властвуй», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Еще [Генри] Киссинджер (американский государственный деятель и бывший госсекретарь), по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Вот эта игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы – «разделяй и властвуй», нам она знакома. Она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.