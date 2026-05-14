Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Касым-Жомартом Токаевым поблагодарил руководство Казахстана за теплый прием.

Турецкий лидер назвал Казахстан «землей предков» и заявил, что оказанное его делегации гостеприимство доставило ему «огромную радость».

«Прежде всего, я хотел бы выразить Вам признательность за приглашение посетить землю предков. Вы оказываете нам исключительное гостеприимство», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что турецкий борт сопровождали казахстанские военные самолеты сразу после пересечения границы воздушного пространства страны.

«Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем», — заявил президент Турции.