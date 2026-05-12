Надежды, питаемые в отношении Минской группы ОБСЕ, оказались иллюзией. Об этом заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, выступая в рамках круглого стола на тему “Президент Ильхам Алиев — гарант стабильности мирной стратегии”.

«Сегодня действительно трудно сказать что-то принципиально новое, но президент Азербайджана в своих выступлениях уже дал очень точную и содержательную оценку деятельности международных посреднических структур, в том числе Минской группы ОБСЕ. Но, на мой взгляд, важно посмотреть на эти процессы в ретроспективе. Я участвовал в этих событиях с самого начала. После восстановления независимости Азербайджан практически сразу обратился к международным организациям, в частности к ОБСЕ, рассчитывая на посредничество и поддержку. Тогда политические круги видели угрозы и мы верили, что международные организации, основываясь на международном праве, спасут нас от этой беды. Мы действительно верили, что если международная организация декларирует принципы справедливости, территориальной целостности и международного права, то эти принципы будут применяться на практике. Но, к сожалению, реальность оказалась совершенно иной. Со временем стало очевидно, что это структура, управляющая регионом через конфликты», — сказал Зульфугаров.

Он отметил, что Минская группа фактически превратилась в инструмент сохранения статус-кво. Конфликт не решался, он использовался как средство влияния на регион, как инструмент давления и контроля как над Азербайджаном, так и над Арменией.

«Мы увидели, что за разговорами о мире скрывались вполне конкретные геополитические и экономические интересы. Это касалось и вопросов энергетики, и попыток влиять на внутренние процессы в Азербайджане, на общественное мнение, на систему ценностей, на политические ориентиры нашего общества. Причём речь идёт не только о Минской группе — подобные подходы использовали и другие международные структуры»,- отметил Зульфугаров.

Он подчеркнул, что самое трагичное заключалось в том, что, несмотря на многолетнюю оккупацию азербайджанских территорий, несмотря на этнические чистки, военные преступления и преступления против человечности, агрессор фактически не подвергался серьёзному международному давлению. Более того, создавались условия для продолжения оккупации. Однако в 2020 году ситуация принципиально изменилась.

Азербайджан, опираясь на международное право и статью 51 Устава ООН, воспользовался своим законным правом на самооборону и восстановление территориальной целостности. Это был очень важный момент не только для Азербайджана, но и для всей международной системы. Потому что стало очевидно: государство, обладающее политической волей, сильной армией и национальным единством, способно самостоятельно защитить свои интересы.

«И именно тогда все увидели настоящую реакцию некоторых международных центров силы. Президент Азербайджана неоднократно говорил о том, что в ходе войны и после неё предпринимались серьёзные попытки оказать политическое давление на Баку. В частности, Франция пыталась вынести вопрос в Совет Безопасности ООН и добиться принятия антиазербайджанских решений. Но этого не произошло. Сегодня можно с уверенностью сказать, что та система внешнего управления и давления, которая десятилетиями строилась вокруг вопроса Карабаха, фактически разрушена. Азербайджан восстановил не только территориальную целостность, но и полноценный государственный суверенитет. И это, пожалуй, главный политический итог последних лет.