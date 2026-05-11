Московские премиальные автосалоны задумали подарить рэперу Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) новую Ferrari после аварии с его спорткаром.

Об этом РИА Новости сообщили представители нескольких дилерских центров.

Представитель одного автосалона в Сокольниках заявил о готовности подарить музыканту Ferrari любой модели, подчеркивая, что Navai может приехать к ним на автобусе, а уехать — уже на машине.

«Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз — не знаем», — добавил собеседник агентства.

Часть других столичных автодилеров поддержала эту инициативу. Они тоже предложили артисту бесплатный автомобиль. В автоцентре, расположенном в районе Хамовники, подчеркнули, что это не шутка, а жест поддержки творчеству и «классным артистам».

Кроме того, частные продавцы спортивных машин запустили в соцсетях тренд: подарить рэперу премиальный автомобиль при условии, что Navai больше не будет попадать в аварии.