В 33 провинциях Турции проведена масштабная операция против мошеннических схем, в результате которой установлен незаконный доход в размере 8,7 миллиарда турецких лир, что эквивалентно примерно 191,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в ходе расследования был выявлен значительный объем преступно полученных средств, а в отношении всех причастных лиц продолжаются комплексные правовые процедуры с особой тщательностью.

Он также отметил, что операция проводилась при участии Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, а также Министерства казначейства и финансов. В настоящее время аналогичные мероприятия продолжаются в различных регионах страны.