В социальной сети Instagram официально перестало работать сквозное шифрование личных сообщений.

Таким образом, теперь Meta может видеть содержимое переписок пользователей в Direct, а также передавать содержимое по просьбе правоохранительных органов.

В компании объяснили такое решение низкой популярностью функции. Против шифрования сообщений, в частности, выступали ФБР, Интерпол и другие структуры, которые объясняли это борьбой с экстремизмом и опасным контентом.

Критики считают, что Meta может использовать отсутствие сквозного шифрования для доступа к перепискам, изучения интересов пользователя с целью рекламы и обучения ИИ-моделей.

Официальной публикации об отказе от сквозного шифрования не было.

Вместо этого компания в марте 2026 года обновила страницу справки Instagram, указав, что поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая.