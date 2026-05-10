В социальной сети Instagram официально перестало работать сквозное шифрование личных сообщений.
Таким образом, теперь Meta может видеть содержимое переписок пользователей в Direct, а также передавать содержимое по просьбе правоохранительных органов.
В компании объяснили такое решение низкой популярностью функции. Против шифрования сообщений, в частности, выступали ФБР, Интерпол и другие структуры, которые объясняли это борьбой с экстремизмом и опасным контентом.
Критики считают, что Meta может использовать отсутствие сквозного шифрования для доступа к перепискам, изучения интересов пользователя с целью рекламы и обучения ИИ-моделей.
Официальной публикации об отказе от сквозного шифрования не было.
Вместо этого компания в марте 2026 года обновила страницу справки Instagram, указав, что поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая.