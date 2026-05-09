Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о шести подтвержденных случаях хантавируса Andes virus (ANDV) среди пассажиров круизного судна, следовавшего в Испанию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

По данным ВОЗ, к 8 мая зарегистрировано восемь случаев заболевания, трое заболевших умерли. Организация оценила риск распространения инфекции для мирового населения как низкий, однако для пассажиров и экипажа судна риск остается умеренным.

ВОЗ также сообщила, что национальные органы здравоохранения были уведомлены через механизм Международных медико-санитарных правил и занимаются отслеживанием контактов пассажиров.

В начале мая на борту круизного судна MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. До введения карантина около 40 человек успели покинуть лайнер в порту Санта-Элена. Сейчас судно направляется в Испанию, на его борту находятся 150 человек.