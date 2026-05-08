В расписание движения пригородных поездов по маршрутам Баку–Хырдалан и Хырдалан–Баку на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 8 мая внесены изменения.

Как сообщили в АЖД, корректировка графика связана с началом функционирования станции Дярнягюль. В связи с этим поезда по направлению Баку–Хырдалан–Баку будут курсировать по обновленному расписанию.

Отмечается, что станция Дярнягюль, расположенная на Абшеронской кольцевой линии, сегодня введена в эксплуатацию и с утра уже принимает пассажирские поезда.

Актуальное расписание пригородных поездов Баку–Хырдалан–Баку, действующее с 8 мая 2026 года, размещено по соответствующей ссылке.