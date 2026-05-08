В связи с реконструкцией на линии Евлах–Барда приостанавливается движение поездов по маршруту Баку–Агдам–Баку. Последние рейсы состоятся 9 и 10 мая.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», приостановка движения связана с проведением масштабных работ по капитальному ремонту и модернизации железнодорожной инфраструктуры на указанном участке. Отмечается, что линия не подвергалась комплексному обновлению с 1967 года и в настоящее время не соответствует современным техническим и эксплуатационным требованиям.

В рамках проекта планируется полная реконструкция пути, обновление инфраструктурных элементов и повышение уровня безопасности движения. После завершения работ ожидается увеличение скорости движения поездов в диапазоне, который позволит значительно сократить время в пути для пассажиров, а также повысить надежность и устойчивость перевозок.

Подчеркивается, что модернизация участка является частью комплексной программы по развитию и обновлению железнодорожной сети страны и направлена на обеспечение более эффективного и безопасного пассажирского и грузового сообщения.