Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что в ходе встречи с делегацией Государственного департамента США стороны обсудили ключевые вопросы, связанные с «перестройкой и перезагрузкой» двусторонних отношений между Тбилиси и Вашингтоном.

По её словам, диалог был сосредоточен на дальнейших шагах по развитию сотрудничества и восстановлению полноценного взаимодействия между странами. Бочоришвили подчеркнула, что обе стороны признают важность продолжения отношений, основанных на взаимном уважении и прагматичном подходе, а также отметила, что американская делегация разделяет этот настрой.

Она также сообщила, что на конец мая запланирован новый визит представителей Госдепартамента США. В рамках этой поездки стороны намерены продолжить переговоры и более детально проработать направления будущего сотрудничества между Грузией и США.