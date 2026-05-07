Россия не удивлена решением Азербайджана прекратить взаимодействие с Европейским парламентом.

Как сообщают российские СМИ, об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, прекращение контактов с Европарламентом является суверенным решением Баку и не вызывает удивления. Захарова отметила, что Азербайджан — не единственная страна, столкнувшаяся, по ее утверждению, с неуважительным отношением и вмешательством этой структуры во внутренние дела суверенных государств.

Напомним, 1 мая 2026 года Милли Меджлис Азербайджана объявил о прекращении сотрудничества с Европейским парламентом и рядом его структур.