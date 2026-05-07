Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Монтенегро для участия в 1-м Саммите спикеров парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что в Международном аэропорту Тивата спикера Сахибу Гафарову встретили посол Азербайджана в Монтенегро Кямиль Хасиев и другие официальные лица.

В рамках визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие в 1-м Саммите спикеров парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья, который пройдет в городе Будва. Также предусмотрены выступление председателя Милли Меджлиса на саммите и ряд встреч.