Украинцы считают коррупцию более серьезной проблемой, чем война с Россией. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

В апреле текущего года респондентам в прямой форме задавались вопросы о том, что они считают главным вызовом. 65% назвали таковым войну с Россией, а 29% — коррупцию. В то же время, когда респондентам прямо задавался вопрос, что они считают большей угрозой — коррупцию во власти или войну, 54% выбирали коррупцию.

Кроме того, 48% респондентов считают, что Украина должна одобрить все возможные непопулярные решения и повышение налогов для получения западных дотаций, что позволит ей финансировать оборону и социальные программы. 30% украинцев считает необходимым отказаться от непопулярных решений и поднятия налогов, даже если это будет означать нехватку денег на оборону или социальные программы. Существенная доля респондентов (22%) не смогла определиться со своим мнением по данному вопросу.