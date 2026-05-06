Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможной сделки с Ираном, заявив в интервью PBS News, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе, хотя это «не гарантировано».

По его словам, Ирану могут предложить экспортировать высокообогащённый уран в США и отказаться от активного использования подземных ядерных объектов. Трамп отметил, что отправка спецпосланников, включая Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, маловероятна — сделка может быть достигнута напрямую и оформлена на финальной встрече. При этом он не исключил возобновление ударов в случае срыва договорённостей.

По данным CNN, стороны обсуждают мораторий на обогащение урана более чем на 10 лет и вывоз запасов из Ирана. План также предусматривает прекращение военных действий и 30-дневный переговорный период по ядерной программе, активам и безопасности в Ормузском проливе.