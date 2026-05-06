Концентрация российских систем противовоздушной обороны вокруг Москвы создаёт для Украины новые возможности для ударов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Telegram-канале по итогам доклада начальника Главного разведывательного управления Олега Иващенко.

Он отметил, что российское руководство придаёт безопасности военного парада в столице большее значение, чем другим регионам страны.

«Это показывает, что российское руководство не готовится к неоднократно объявлявшемуся прекращению огня и больше обеспокоено парадом в Москве, чем всей страной», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что сосредоточение систем ПВО вокруг столицы ослабляет противовоздушную оборону других регионов.

«Это открывает дополнительные возможности для наших «дальнобойных санкций». Соответствующие приоритеты будут определены», — заявил он.