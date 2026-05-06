Венгрия вернула Украине золото и деньги Ощадбанка, изъятые в феврале. Об этом в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем сообщении Зеленский поблагодарил Будапешт за «конструктив и цивилизованный шаг».

В феврале у премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского произошел серьезный конфликт из-за срыва поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему по территории Украины. 12 апреля Орбан проиграл выборы. Победитель Петер Мадьяр дал понять, что не намерен продолжать конфронтацию с Киевом; уже через несколько дней поставки нефти по «Дружбе» возобновились.