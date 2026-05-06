Французский авианосец «Charles de Gaulle» направляется в южную часть Красного моря. Об этом сообщило Министерство вооружённых сил Франции, пишет ТАСС.

«Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря», — приводит телеканал TF1 выдержку из документа.

Как отмечает газета Le Figaro, развёртывание авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата, когда позволят обстоятельства.

В то же время издание со ссылкой на Генеральный штаб вооружённых сил Франции указывает, что «передвижение авианосной ударной группы не связано с начатыми в регионе военными операциями США и носит исключительно оборонительный характер».