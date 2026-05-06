В России суд запретил работу одного из старейших развлекательных интернет-ресурсов — портала «ЯПлакалъ».

Соответствующее решение принял Чертановский районный суд Москвы 23 апреля, оно вступит в силу 28 мая.

Иск был подан межрайонной прокуратурой, которая потребовала признать размещаемую на сайте информацию запрещённой к распространению в России. Суд также постановил ограничить доступ к сайтам с анекдотами anekdotovstreet.com и anekdoto.net.

По данным суда, на указанных ресурсах в открытом доступе размещался юмористический контент, который, по оценке надзорных органов, «содержит высказывания, унижающие человеческое достоинство и допускающие дискриминацию по национальному и расовому признаку».

После вступления решения в силу Роскомнадзор должен внести указанные сайты в реестр запрещённых ресурсов. Пока они продолжают работать в обычном режиме.