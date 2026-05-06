Около греческого острова Андрос затонуло грузовое судно, которое следовало из Албании в Украину и перевозило около 8000 тонн кальцинированной соды.

Греческие портовые власти были подняты по тревоге рано утром в среду после того, как грузовое судно под флагом Вануату село на мель в скалистом районе к северу от острова Андрос, пишет Euronews.

Оно следовало из Албании в Украину и перевозило около 8000 тонн кальцинированной соды. После столкновения со скалами судно получило серьезные повреждения, которые в итоге привели к его затоплению.

На борту находились девять членов экипажа — восемь граждан Турции и один — Азербайджана, которые были успешно спасены в ходе операции береговой охраны.

Двое моряков были извлечены из моря судном береговой охраны, а остальные семь были обнаружены и спасены со скалистой точки Андроса.

Спасенные были благополучно доставлены в порт острова и, по предварительной информации, находятся в хорошем состоянии.

В операции участвовали два катера береговой охраны, а в район инцидента направлены дополнительные силы. На место происшествия также прибыли пассажирский корабль «Самос», три прибрежных судна и вертолет ВВС.