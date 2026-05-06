Доклад Европейского парламента с жесткой критикой грузинских властей, поставивший под сомнение легитимность парламента и президента республики Михаила Кавелашвили, стал новым витком напряженности между Тбилиси и Брюсселем. Власти Грузии уже назвали документ вмешательством во внутренние дела и попыткой политического давления, а саму риторику — фактором, способным усилить раскол в обществе. На этом фоне все чаще звучат оценки о системном кризисе доверия между Грузией и ЕС.

Грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с Minval Politika поделился своим мнением на этот счет. Он считает, что содержание подобных документов в значительной степени оторвано от реальности. По его словам, ситуация во многом перекликается с оценками, которые ранее давал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мне кажется, что позиция Грузии и ситуация в целом чем-то напоминает слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который во время саммита в Ереване заявлял о том, что за последние годы было принято уже столько резолюций, и все они не отражают и долю истины», — отмечает эксперт.

По его мнению, значительная часть критики, звучащей в адрес Тбилиси, формируется не на основе объективных данных, а через призму политических установок внутри самого Европарламента. Сихарулидзе указывает, что в ряде случаев речь идет не просто о субъективной интерпретации, а о фактических искажениях.

Он приводит в пример заявления отдельных европейских политиков, в частности Расы Юкнявичене, которые, по его словам, распространяли недостоверную информацию.

«Например, во время одного из своих выступлений она заявила о том, что грузинскую журналистку Мзию Амаглобели избили в тюрьме, что сам адвокат признал ошибкой и ложной информацией», — подчеркивает политолог.

В этом контексте аналитик делает вывод: подобные доклады — это продукт работы определенного круга европарламентариев, руководствующихся собственными политическими и геополитическими взглядами.

Отказ признавать легитимность грузинской власти, включая парламент и президента, Сихарулидзе также не считает чем-то новым. По его словам, за этим стоит последовательная линия отдельных европейских политиков, ориентированных на поддержку прежних элит. Он напоминает, что часть европейских деятелей продолжает продвигать идею о легитимности альтернативных политических центров, включая фигуру Саломе Зурабишвили.

При этом реальная ситуация, по оценке эксперта, выглядит иначе.

«По факту реальность такая, что власть есть, она контролирует ситуацию, никто на самом деле не сомневается в легитимности этой власти, кроме маленькой группы оппонентов Грузии и в ЕС», — говорит он.

Тем не менее подобные заявления извне способны усиливать внутреннюю поляризацию. Поддержка оппозиционных сил со стороны европейских структур, по его мнению, не стабилизирует политическую систему, а, наоборот, подталкивает общество к дальнейшему расколу, превращая внутренний политический процесс в часть внешнего противостояния.

Отдельное внимание Сихарулидзе уделяет теме санкций. Он подчеркивает, что сама идея давления на грузинские власти через ограничения не нова: ряд стран уже ввели односторонние меры. Однако в текущей ситуации, по его мнению, санкции приобретают более широкий политический смысл.

Эксперт обращает внимание на медийный аспект: «Оппозиционные телеканалы не популярны и не могут формировать в стране настроение. Поэтому для того, чтобы ударить по правительственным позициям и по тем людям, которые не согласны с позицией Европейского союза, пытаются их санкционировать». По его словам, речь идет о попытке изменить информационный баланс внутри страны, в том числе через давление на медиасреду.

Особое место в оценках эксперта занимает вопрос объективности политики ЕС на Южном Кавказе — особенно на фоне скандала вокруг Луиса Морено Окампо и его заявлений по Азербайджану. Сихарулидзе прямо связывает эту историю с более широкой проблемой доверия к европейским институтам.

«Когда мы видим подобные скандалы, когда звучат обвинения в ангажированности и даже подкупности отдельных европарламентариев, это, конечно, ставит под вопрос объективность принимаемых решений», — отмечает он.

По его словам, в регионе усиливается ощущение двойных стандартов: одни страны подвергаются жесткой критике, тогда как к другим применяется более гибкий подход.

В более широком контексте эксперт рассматривает происходящее как часть геополитической борьбы. ЕС, по его словам, заинтересован в Южном Кавказе как в стратегическом регионе — как с точки зрения транзита, так и в контексте противостояния с Россией. Однако попытка втянуть Грузию в эту конфигурацию на условиях Брюсселя, считает он, провалилась.

И здесь, говоря о перераспределении приоритетов ЕС в регионе, Сихарулидзе отдельно останавливается на армянском направлении, подчеркивая нестабильность этой ставки: «Теперь они перенесли в Армению свой флаг и считают, что она является главным другом Европейского союза. Однако в Армении на носу выборы, и ситуация там очень сложная. И Армения полноценно не может заменить Грузию как сторонницу Европейского союза».

По его оценке, это лишь усиливает неопределенность европейской стратегии на Южном Кавказе.

«Попытка втянуть Грузию в нанесение России геополитического поражения на стороне Европейского Союза провалилась. Тбилиси решил не втягиваться в этот процесс. Ну и, конечно, ситуация с Азербайджаном… Азербайджан — очень сильное суверенное государство, поэтому риторика европейских парламентариев является такой радикальной», — отметил Сихарулидзе.

В результате отношения между сторонами, по его оценке, перешли в фазу «холодной войны»: с одной стороны — грузинские власти, обвиняющие Брюссель в попытках давления и дестабилизации, с другой — ЕС, который говорит об откате демократии и отходе от европейского курса.

Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе рассчитывать на быстрое улучшение отношений не приходится. Несмотря на потенциальную готовность Тбилиси к диалогу, ключевая проблема заключается в позиции части европейской политической элиты.

Он характеризует ее как более жесткую и идеологизированную по сравнению с прежними подходами, ассоциируя с так называемыми «ястребами» в европейской политике.

«Налаживание ситуации возможно только в том случае, если изменится сама политическая конъюнктура в Европе, если на смену жесткой линии придут более умеренные политики», — резюмирует Сихарулидзе.