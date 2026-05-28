Если премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна «разбогатеет», несмотря на ухудшение связей с Россией, пусть это обеспечит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни заявил, что власти страны не опасаются роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что рассчитывают разбогатеть, превратив страну в «перекресток мира».

«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — указал министр в комментарии «Вестям».