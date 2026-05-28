Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются дождь и грозы. Ночью и утром ожидается туман, юго-восточный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление понизится с 756 мм до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако днем, начиная с северных и западных районов, в некоторых местах ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные и сильные осадки, гроза, град, в высокогорных районах — снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 16-21°, в некоторых местах 23-26° тепла.