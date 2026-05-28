Миграционный департамент МВД Грузии сообщил о депортации 86 иностранных граждан.

Отмечается, что в отношении всех депортированных в соответствии с законодательством Грузии введён запрет на повторный въезд в страну.

Среди выдворенных — граждане Турции, России, Индии, Туркменистана, Кении, Нигерии, Китая, Азербайджана, Филиппин, Бангладеш, Египта, Пакистана, Судана, Ирака, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран.

В отношении депортированных лиц в соответствии с законодательством введено ограничение на въезд в Грузию.