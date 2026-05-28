Силы обороны Украины заявили о поражении Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ. По данным украинской стороны, на территории предприятия были зафиксированы пожар и задымление.

Украинское командование также заявило, что Воздушные силы ВСУ «с помощью ракет воздушного базирования Storm Shadow нанесли удар по программно-аппаратным комплексам средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ» в районах Воронежа, Таганрога и Севастополя.

НПЗ в Туапсе в течение последних двух месяцев был неоднократно атакован, после ударов по нему в городе начались сильные пожары и выпали «нефтяные дожди».