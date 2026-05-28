В акватории Черного моря у северного побережья Турции беспилотники атаковали три нефтяных танкера, сообщает судоходное агентство Tribeca.

Танкер James II под флагом Палау в момент инцидента находился примерно в 80 км к северу от района Туркели в Черном море.

Также сообщается, что танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению в близлежащем районе во время проведения операции по переброске грузов между судами.

После сообщений об атаках к месту были направлены спасательные катера.