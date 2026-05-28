В столице Италии Риме состоялась официальная презентация итальянской дочки Госнефтекомпании Азербайджана — SOCAR Italy.

Мероприятие прошло в рамках приёма, организованного посольством Азербайджана по случаю 28 Мая — Дня независимости.

В церемонии принял участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, находящийся с визитом в Италии. В своём выступлении он отметил укрепление двусторонних отношений между Баку и Римом, особенно в энергетической сфере.

По его словам, запуск SOCAR Italy и участие компании в капитале Italiana Petroli отражают высокий уровень стратегического сотрудничества между странами.

На мероприятии также выступили официальные представители Азербайджана и Италии, включая дипломатов и членов итальянского парламента.