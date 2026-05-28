Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая ознакомился в Ходжалинском районе с условиями, созданными в капитально отремонтированных частных домах, предназначенных для военнослужащих Министерства обороны.

Глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Было сообщено, что здесь имеется в общей сложности 191 индивидуальный дом. Из них 1 двухкомнатный, 70 – трехкомнатные, 93 – четырехкомнатные, 8 – пятикомнатные и 1 – восьмикомнатный. Кроме того, на территории находятся 18 двухэтажных семикомнатных домов.

В домах созданы необходимые условия для комфортного проживания и отдыха жителей. Они оснащены электроэнергией и газом. На территории также реализованы коммуникационные проекты, в том числе реконструированы внутриквартальные дороги. Для отдыха жителей заложен парк, создана площадь Флага.

Отметим, что обеспечение военнослужащих служебным жильем, улучшение их жилищно-бытовых условий являются важными направлениями социальной политики, проводимой Азербайджанским государством. Такой подход, в первую очередь, служит решению социальных проблем военнослужащих, их семей. На сегодняшний день реализованы конкретные проекты по улучшению социально-бытовых условий тысяч военнослужащих, обеспечению их жильем за счет государственных средств.