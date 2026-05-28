Казахстан и Россия обсуждают возможность строительства транзитного газопровода в Китай мощностью до 35 млрд кубометров газа в год, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, речь идёт о проекте, известном как «Сила Сибири-2», однако в дальнейшем он может получить другое рабочее название. Казахстан заинтересован в прохождении маршрута через свою территорию и готов предоставить необходимые условия и гарантии.

Аккенженов отметил, что реализация проекта также позволит обеспечить газом северные и восточные регионы страны. При этом он подчеркнул, что переговоры находятся на начальной стадии и окончательных решений пока не принято.