Китайские компании открыто поставляют компоненты для производства дронов типа «Шахед» в Иран и Россию, обходя санкции США и Европы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Малоизвестные небольшие китайские компании открыто экспортируют компоненты для дронов двойного назначения, включая двигатели, аккумуляторы, волоконно-оптические кабели и микросхемы, в Иран и Россию, вопреки санкциям США.

Одна компания Xiamen Victory Technology даже рекламировала двигатели немецкой разработки Limbach L550, используемые в «Шахедах».

Журналисты обнаружили, что на веб-сайте этой компании изображение «Шахеда» размещено прямо рядом с рекламным лозунгом: «Инновационные решения для авиационных двигателей».

Несмотря на это, представитель компании заявил журналистам, что двигатели предназначены исключительно для гражданских дронов и не поставлялись в Иран или Россию.

Он также отметил, что рассылки могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.