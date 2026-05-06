Среди получателей продовольственной помощи в США числятся 186 тыс. умерших людей.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Де-Мойне, штат Айова.
«186 тыс. мертвых людей получают пособия SNAP, 186 тыс. умерших американцев получают талоны на покупку продуктов», — сказал он.
Вэнс также с иронией прокомментировал возможную реакцию СМИ на свое заявление.
«Я действительно считаю, что нам следует отнимать продовольственные талоны у мертвых людей, в этом я виновен», — пошутил вице-президент.
Кроме того, он утверждал, что среди получателей пособий SNAP есть и владельцы автомобилей Lamborghini.
«Полагаю, 95% населения США согласятся, что если вы достаточно зажиточны, чтобы позволить себе Lamborghini, то вы достаточно зажиточны, чтобы не получать от американских граждан пособия SNAP», — добавил Вэнс.