Президент США Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

«Исходя из просьбы Пакистана и других стран, а также учитывая значительный военный успех, которого мы достигли в ходе кампании против Ирана, и то, что был достигнут серьёзный прогресс на пути к всеобъемлющему и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы взаимно договорились о следующем: несмотря на то, что блокада остаётся в полной силе, проект «Свобода» (движение судов через Ормузский пролив) будет временно приостановлен, чтобы проверить, удастся ли завершить и подписать соглашение», — написал Трамп в Truth Social.