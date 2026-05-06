Папа римский Лев XIV заявил, что его главная миссия — проповедовать Евангелие. При этом люди свободны критиковать его высказывания. Об этом понтифик сказал после очередной критики со стороны президента США Дональда Трампа. Тот заявил, что понтифик якобы одобряет наличие у Ирана ядерного оружия.

«Миссия Церкви — проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это с истиной», — сказал папа римский журналистам перед возвращением в Рим из Кастель-Гандольфо (цитата по Reuters). «Церковь годами выступала против любого ядерного оружия, в этом нет никаких сомнений. И поэтому я просто надеюсь, что меня услышат ради ценности Божьего слова»,— добавил понтифик.

Новая критика Трампа в адрес главы католической церкви прозвучала накануне намеченного на 7–8 мая визита госсекретаря США Марко Рубио в Италию.