Президент США Дональд Трамп заявил, что лично принимал участие в переговорах с властями Ирана. Об этом сообщает Reuters.

«Мне не нравится в случае с Ираном то, что они сначала говорят со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: «Мы не говорили с президентом». Но я только что говорил с ними. Они играют в игры», — утверждает глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что Иран знает, чего не стоит делать во время прекращения огня. Американский лидер добавил, что, если он решит прекратить перемирие с Исламской Республикой, то даст об этом знать общественности.