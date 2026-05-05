Опубликованы кадры ДТП на Зубовском бульваре с участием спорткара Ferrari, в котором находился рэпер Navai (Наваи Бакиров).

На видео запечатлено, как автомобиль заносит, после чего он врезается в дерево. По данным ведомства, машина была без номерных знаков. О том, что спорткар резко развернуло, ранее заявил сам Бакиров. По его словам, машина двигалась со скоростью около 60–65 км/ч.

В результате аварии, писал ранее ТАСС, никто не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения. В дептрансе отметили, что движение в районе аварии затруднено, обстоятельства происшествия уточняются.

21:05 Рэпер-азербайджанец Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) попал в ДТП на своем автомобиле Ferrari у Парка культуры в столице. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Авария, утверждает источник, произошла после 19:00 5 мая. Рэпер якобы попытался спрятаться от очевидцев, переодевшись в другую одежду.

К месту происшествия едут сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии уточняются.