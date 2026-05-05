Во вторник, 5 мая, в ОАЭ второй день подряд объявлена ракетная тревога.

Как сообщили в Министерство обороны ОАЭ, системы противовоздушной обороны страны отражают ракетные и беспилотные атаки. По данным ведомства, угрозы исходят с территории Ирана.

В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям ОАЭ призвали граждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, следя за официальными сообщениями.

Информация о возможных последствиях атак и разрушениях на данный момент уточняется.