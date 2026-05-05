Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила об аресте высокопоставленного государственного служащего по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведывательными структурами.

В СГБ заявили, что задержанный поддерживал «организованные и конспиративные контакты» с представителем иностранной спецслужбы. Передача данных осуществлялась как при личных встречах, так и через электронные каналы связи. Среди передаваемой информации — сведения о политико-экономических процессах в стране, работе правоохранительных органов и структурах безопасности, а также данные о положении этнических и религиозных меньшинств.

Кроме того, следствие утверждает, что по указанию иностранных кураторов подозреваемый участвовал в создании информационных платформ для привлечения представителей СМИ и получения разведданных в интересах зарубежных спецслужб, включая информацию о странах региона. По версии следствия, деятельность осуществлялась за материальное вознаграждение.

Расследование ведется по статье 314 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.