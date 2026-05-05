Иран объявил о расширении своей морской зоны и опубликовал карту, на которой под его контролем обозначены участки побережья ОАЭ. Речь идёт о зонах за пределами Ормузского пролива, включая ключевые порты Фуджейра и Хор-Факкан на берегу Оманского залива.

Именно через эти порты ОАЭ обходили ограничения в Ормузском проливе и продолжали экспорт нефти. Особую роль играет Фуджейра — конечная точка нефтепровода Abu Dhabi Crude Oil Pipeline. Если Тегеран действительно установит контроль над доступом к этим портам, это может означать фактическую морскую блокаду ОАЭ и серьёзный удар по их экспорту энергоресурсов, отмечает Reuters.