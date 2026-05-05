Румынский парламент выразил вотум недоверия и отправил в отставку проевропейское правительство премьер-министра Илие Боложана, что ставит под угрозу суверенные кредитные рейтинги страны, доступ к средствам Европейского союза и стабильность национальной валюты, сообщает Reuters.

Боложан возглавлял правительство меньшинства с конца апреля, после того как Социал-демократическая партия, крупнейшая в парламенте, потребовала его отставки, вышла из коалиции и присоединилась к инициативе вотума недоверия вместе с крайне правой оппозицией.

Согласно официальному подсчёту голосов в парламенте, за вотум недоверия проголосовали 281 депутат при необходимых 233.

Хотя проведение досрочных выборов считается маловероятным, финансовые рынки обеспокоены тем, что политическая нестабильность может поставить под сомнение приверженность Бухареста сокращению крупнейшего дефицита бюджета в Европейском союзе. Румынский лей накануне голосования опустился до исторического минимума по отношению к евро.

Действующая коалиция пришла к власти 10 месяцев назад с целью сдерживания усиления крайне правых сил после серии поляризующих выборов и начала сокращение бюджетного дефицита, едва избежав понижения кредитного рейтинга до последней ступени инвестиционного уровня.

Однако Социал-демократическая партия, без которой невозможно сформировать проевропейское большинство, неоднократно вступала в конфликт с Боложаном, поскольку его меры жёсткой экономии ударили по её избирателям и сетям политического влияния, а также привели к снижению её популярности в пользу крайне правых сил.

Тем не менее, соцопросы показывают, что Боложан остаётся самым популярным политиком в правящей коалиции.