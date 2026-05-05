Подавляющее большинство немцев не одобряют политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Опрос, проведенный в апреле, показал, что только 22 процента немцев положительно относятся к Мерцу, а 74 процента — отрицательно.

Как отмечает исследовательская компания, такой результат свидетельствует о заметном снижении популярности политика по сравнению с таким же опросом, проведенным в марте.

В частности, число жителей Германии, положительно оценивающих его деятельность, уменьшилось на четыре процентных пункта, а число тех, кто оценивает его отрицательно, увеличилось на пять процентных пунктов.