Онлайн оформление Обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) оказалось недоступным для иностранцев в Азербайджане.

Как правило, при попытке приобрести страховой полис в любой из имеющихся страховых компаний программа для онлайн заключения договора дает сбой. При чем, как сообщили автовладельцы, отказ в регистрации онлайн договоров приходит на этапе, когда они уже ввели данные водительских прав и технического паспорта автомобиля и пытаются зарегистрировать удостоверение личности. Система отказывается распознавать документы, выданные иностранцам, имеющим постоянный или временный вид на жительство.

Как прокомментировал Minval эксперт в области страхования Эмиль Агабагиров, трудности в онлайн регистрации связаны с тем, что настоящая система сегодня может онлайн фиксировать серию, FİN-код и другие данные лишь граждан Азербайджана. Поскольку паспортные данные иностранцев не идентифицированы тут, или вообще у них нет FİN-кода, страховая система не распознает их.

В связи с этим иностранцам, желающим застраховать свой автомобиль в Азербайджане, рекомендуется обратиться непосредственно в офисы одной из страховых компаний в стране.

Между тем известно, что уже в июне в стране вступит в силу новый порядок страхования автомобилей. Недавно Центральный банк заменил систему «Бонус-Малус» — Коэффициентом страховой истории, основанным на индивидуальной страховой истории.

Так, аналогично предыдущему механизму, при отсутствии аварий по данному виду страхования к страховой премии лица будет применяться скидка в размере 5%. А в случае нанесения ущерба здоровью и имуществу третьих лиц, стоимость страхового полиса повысится на 30% за каждое совершенное ДТП.

«Наряду с этим, если при оформлении полиса лиц, имеющих право на управление транспортом, более одного человека, будет применяться Коэффициент страховой истории того лица, которое обладает наивысшим уровнем риска», — отмечается в информации.

Также, согласно новым изменениям, в случае аварии надбавки к страховой премии будут применяться не к стороне, заключившей договор страхования, а к водителю, нанесшему ущерб третьим лицам.

Как сообщает ЦБ, коэффициент не будет применяться к юридическим лицам. При этом надбавки будут применяться к страховым премиям тех лиц, которые, управляя транспортным средством юридического лица, нанесли ущерб третьим лицам.