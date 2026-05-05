Глава Министерства Иностранных Дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас проводят переговоры в формате один на один.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

14:20 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас.

Об этом говорится в публикации на странице МИД в «X».

Отмечается, что визит подчёркивает значение связей и диалога между Азербайджаном и ЕС на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики.

«Это создаёт возможность для расширения сотрудничества на основе взаимного уважения и общих интересов», — говорится в сообщении.