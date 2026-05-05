Бури, с которыми сталкивается мир, носят системный характер и затрагивают суверенитет государств, международное право и глобальный порядок.

Об этом на конференции «Ереванский диалог — 2026» заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, международная система переживает серьёзный кризис: усиливается давление силы над правом, растёт геополитическая напряжённость, а экономические и технологические факторы, включая развитие искусственного интеллекта и санкционную политику, усложняют ситуацию. Дополнительное давление оказывают климатические изменения и нестабильность глобальных рынков.

Мирзоян подчеркнул, что все эти кризисы взаимосвязаны и усиливают друг друга.

Говоря об Армении, он отметил, что страна прошла через серьёзные испытания и сделала выбор в пользу прагматичной политики, направленной на укрепление суверенитета, развитие демократического государства и обеспечение мира.

«В то время, когда казалось, что всё вокруг рушится под натиском различных бурь, мы установили мир. Вашингтонский мирный саммит 8 августа 2025 года ознаменовал исторический поворотный момент подписанием совместной декларации премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, а также президентом США в качестве свидетеля. В то же время мой коллега из Азербайджана и я поставили инициалы под соглашением об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан.

Приняв обязательство взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости признанных границ, Армения и Азербайджан сделали исторический шаг к завершению многолетнего конфликта и открытию эры мира и стабильности в нашем регионе», — отметил Мирзоян.