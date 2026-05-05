Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщили в Представительстве Европейского союза в Азербайджане, об этом говорится в информации, распространённой ведомством.

Каллас отметила, что Азербайджан является ценным и надёжным энергетическим партнёром для Европейского союза, и выразила удовлетворение своим визитом в Баку.

По её словам, существует значительный потенциал для углубления сотрудничества, особенно в сферах торговли, транспорта и цифровых технологий.

«Безусловно, открытый и честный диалог по вопросам прав человека остаётся неотъемлемой частью нашей деятельности», — добавила представитель Европейского союза.