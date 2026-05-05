Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества свидетельствует о формировании новой атмосферы в отношениях между Баку и Ереваном.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая с совместным заявлением с премьером Армении Николом Пашиняном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения — ЕС в Ереване.

По его словам, Европейский союз продолжит поддерживать процессы мира и нормализации на Южном Кавказе, сотрудничая со странами региона для построения устойчивого будущего.