Армения и ЕС подписали два документа по итогам саммита в Ереване.

Директор по Восточному соседству и Турции Еврокомиссии Адриен Кирали и замглавы МИД Армении Ваан Костанян подписали документ о запуске Партнерства в области связанности (Connectivity partnership), пишет Sputnik Армения.

В рамках партнерства ЕС передал ключевым армянским компаниям и фондам шесть писем о намерениях пяти с целью поддержки призыва проявить заинтересованность в инвестициях в Армении.

Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Frontex и МВД республики.

В завершении глава делегации ЕС Василий Марагос передал Саркисян доклад о ходе реализации плана действий по либерализации визового режима. В нем зафиксирован положительный прогресс, а также содержатся предложения по выполнению всех пунктов для либерализации визового режима.

Подписание состоялось в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.