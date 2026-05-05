Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения. Об этом итальянский премьер сказала, выступая с заявлениями для прессы с азербайджанским лидером.

«Мы обсудили тему отношений с Арменией. Я вновь подчеркнула полную поддержку Италией процесса нормализации, отражающего исторический этап, которому был придан импульс Соединенными Штатами. Думаю, что 2026 год может стать в этом плане важным, поскольку крайне важно задействовать весь потенциал этого динамичного региона», — подчеркнула Мелони.

Она отметила, что лидеры двух стран также отметили важность укрепления диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

«Энергетика и транспорт, безусловно, являются двумя сферами, в которых Европа может и должна играть более значимую роль. Таким образом можно обеспечить поддержку инвестиций, более глубокую интеграцию Азербайджана в энергетические сети, международные транспортные маршруты», — заявила итальянский премьер.