Агентство наземного транспорта Азербайджана объявило тендер на закупку и установку конструкций для парковки велосипедов. Согласно условиям, планируется приобрести 500 велопарковочных конструкций. Каждая из них должна быть рассчитана на размещение пяти велосипедов и изготовлена из нержавеющего металла с гарантией от коррозии не менее двух лет.

Также в стоимость входит доставка и монтаж. Ориентировочная стоимость проекта составляет 592 655 манатов. Приём заявок от участников продлится до 1 июня 2026 года. Как отмечается, реализация проекта направлена на развитие городской инфраструктуры и создание условий для более широкого использования экологически чистого транспорта.